La Juve si riprende la vetta della classifica con il suo trio delle meraviglie: Dybala-Ronaldo-Higuain.

La Juve doveva riscattare le ultime due prestazioni non all’altezza contro il Sassuolo e la Lazio per riprendersi la vetta della classifica, l’Udinese era chiamata ad un’impresa dopo un avvio stagionale al di sotto delle aspettative. Sarri ha optato sin dal primo minuto per il trio d’attacco Dybala-Ronaldo-Higuain, mai titolare dall’inizio del campionato. All’Allianz Stadium termina 3-1 a favore della Juventus, accade tutto nei primi 45 minuti di gara.

Juve-Udinese, la cronaca del match

Non c’è mai una vera partita allo Stadium con la Juventus che domina sotto tutti i punti di vista, soprattutto sotto l’aspetto tecnico in virtù della tanta qualità dei suoi giocatori in campo. L’Udinese prova a salvare il salvabile, ma la prima frazione di gara si conclude sul 3-0 in favore dei padroni di casa.

Apre le danze Cristiano Ronaldo al decimo minuto, che sfrutta un rimpallo favorevole per portare avanti la Juve al decimo minuto. Al 20esimo arriva il raddoppio di Dybala con una giocata semplicemente fantastica, ma la sua rete viene annullata per tocco di mano. Il 2-0 è solo rinviato e viene firmato (nuovamente) da Ronaldo che premia un’imbucata di Higuain al limite dell’area. Al tramonto del primo tempo Bonucci porta la Juventus sul 3-0 sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Nella seconda frazione di gara il leitmotiv del match non cambia, anche se la Juventus abbassa i ritmi e crea sempre meno pericoli alla retroguardia dell’Udinese. L’occasione più importante è per gli ospiti al minuto 56 con capitan Lasagna, ma Buffon compie un grande intervento e tiene invariato il risultato del primo tempo.

Nei minuti finali arriva anche un palo per Cristiano Ronaldo, ad un passo dalla tripletta personale. Nei minuti di recupero l’Udinese segna con Pussetto che batte Buffon.