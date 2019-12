Donnarumma, figuraccia alla festa dei 120 anni della squadra

All'Hotel Principe di Savoia di Milano è andata in scena la festa dei 120 della squadra: presente anche il portiere del Milan Gigio Donnarumma.

Gigio Donnarumma, il portiere del Milan, ha partecipato alla festa dei 120 anni della squadra presentandosi però con un look decisamente particolare che gli è valso una figuraccia. Tra uno scatto e l’altro, infatti, sul web sono balzati commenti di critica all’outfit scelto dal calciatore. Sebbene tutti gli invitati avessero optato per un completo nero o monocolore, Gigio ha deciso di dare un tocco di originalità alla sua figura. Purtroppo, però, ha sbagliato gli abbinamenti ed è incappato in una figuraccia epocale.





All’Hotel Principe di Savoia di Milano è andata in scena la festa dei 120 della squadra. Presente tra gli altri anche il portiere del Milan Gigio Donnarumma, che si è fatto notare grazie a una figuraccia sull’outfit. Sull’account ufficiale del Milan, infatti, sono stati pubblicati tutti gli scatti della serata e emerge subito la presenza abbondante di completi neri o monocolore tra gli ospiti.

Ciò che balza ancora più all’occhio, però, è la scelta dell’outfit fatta dal portiere rosso-nero. Donnarumma, infatti, ha deciso di abbinare dei pantaloni neri eleganti ad una camicia nera e una giacca blu elettrico. Un chiaro accenno alla squadra avversaria, l’Inter, oltre che una scelta particolare rispetto agli altri invitati. Sul web sono infiammate le polemiche tra chi non approva l’outfit e chi si focalizza soltanto sui colori. Ma si tratta forse di un messaggio agli interisti?

Diversa invece la scelta della fidanzata Alessia, che si presenta con un vestito nero e una borsa rossa di Yves Saint Laurent. Per lei nessun commento.