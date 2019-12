Milan, ultimatum a Ibrahimovic: il mercato rossonero aspetta Zlatan.

Sta diventando sempre più una telenovela il futuro di Zlatan Ibrahimovic, tra voci di mercato che lo vedono al Milan e nessuna risposta pervenuta sin qui in quel di Milanello. A margine della festa per i 120 anni di storia del club, la dirigenza (nelle veci di Boban e Maldini) ha rilasciato dichiarazioni importanti circa la volontà della società rossonera di investire denaro su Re Zlatan, specificando un concetto fondamentale: “Più tempo passa, minori saranno le possibilità di acquistare Ibrahimovic”.

Mercato, Ibrahimovic tra il Milan e il ritiro

Che la dirigenza rossonera abbia presentato un’offerta al procuratore di Ibrahimovic, Mino Raiola, si sa. Ora la palla passa al diretto interessato che, forse, sta cercando di attendere eventuali nuove proposte di mercato. Zlatan nutre profondi dubbi sul reale contributo che potrebbe dare al Milan, in una stagione che sembra oramai andata visti gli undici punti di distacco dalla zona Champions League.

Sino a qualche settimana fa l’attaccante svedese sperava in una chiamata del Napoli ma, con l’addio di Carlo Ancelotti, i piani della società partenopea sono mutati (come confermato pubblicamente dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis). Ibrahimovic ha un contratto con i Los Angeles sino al 31 dicembre del 2019, poi sarà libero di decidere dove andare. In una delle ultime dichiarazioni da lui rilasciate, ha dichiarato la sua volontà di tornare in Italia anche per ragioni legate alla sua famiglia.

Il Milan, però, sembra essere stanco di attendere e vuole una risposta definitiva nei prossimi dieci giorni. Stando alle ultime voci, Ibrahimovic starebbe meditando ad un possibile addio dopo le tante stagioni da assoluto protagonista. Il Natale porterà consigli, il popolo rossonero aspetta Zlatan e spera in un regalo della società per il nuovo anno.