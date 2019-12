I precedenti tra Juve-Lazio in Supercoppa Italiana vedono un equilibrio perfetto, con due successi per parte.

Manca sempre meno all’attesissima finale di Supercoppa Italiana Juve-Lazio, tanti i precedenti tra le due squadre nella storia di questa competizione. I bianconeri hanno cambiato tantissimo nel corso dell’ultima estate, non tanto a livello di rosa quanto a livello di filosofia di gioco con l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina e l’addio (dopo cinque stagioni di soli successi in Italia e due finali di Champions) di Massimiliano Allegri. I biancocelesti hanno puntato sulla continuità di un progetto tecnico guidato da Simone Inzaghi e, inaspettatamente, sono a sole tre lunghezze dalla vetta della classifica di Serie A.

Supercoppa italiana, precedenti Juve-Lazio

I numeri nel calcio lasciano sempre il tempo che trovano, visto che ogni partita ha una storia a sé e nel corso dei 90 minuti può davvero succedere di tutto.

Certo è, che negli ultimi anni questa sfida è diventata sempre più equilibrata: basti pensare che la Lazio ha vinto tre delle ultime sei partite contro la Juventus prendendo in considerazione ogni gara ufficiale, stesso numero di vittorie rispetto ai precedenti 35 match che avevano visto i bianconeri prevalere in 24 occasioni. Per quel che riguarda la sola Supercoppa Italiana, questo sarà il quinto scontro tra la Juve e la Lazio che diventano, così, le squadre ad essersi affrontate il maggior numero di volte. Nelle precedenti finali c’è assoluto equilibrio visti i due successi per parte. Sfida sempre molto ricca di gol, viste le 14 rete totalizzate nelle altre quattro finali e una media di 3.5 reti a incontro. Per la Juventus questa sarà la partecipazione numero 15 in Supercoppa, per la Lazio la numero 8.

Seconda finale in Arabia Saudita

Juve-Lazio sarà la seconda finale consecutiva che si disputerà in Arabia Saudita, dopo Juve-Milan che vide la squadra di Allegri vincere per 1-0 grazie alla rete di Cristiano Ronaldo.

Nei prossimi tre anni, ancora un’altra Supercoppa dovrà giocarsi in Arabia, in virtù di un accordo stipulato tra il Paese asiatico e la Lega Calcio. Nelle ultime ore è spuntato anche il main sponsor della finale, che sarà CocaCola. Per quanto riguardo la Coppa Italia, sempre sul fronte pubblicitario, non ci sono ancora novità. Proprio in Arabia, qualora dovesse partire dal primo minuto, Buffon potrebbe siglare un nuove record: sarebbe il giocatore con più presenze in Supercoppa (al momento è fermo a 9, le stesse disputate da Dejan Stankovic) e, in caso di successo, il giocatore con il maggior numero di vittorie (sono 6 per ora, le stesse di Stankovic).

Supercoppa durante l’ultimo weekend di Serie A

La Supercoppa si giocherà domenica 22 dicembre alle ore 17.30, simultaneamente all’ultimo turno di Serie A prima della sosta per le vacanze natalizie.

La Juve ha anticipato la gara di Genova contro la Sampdoria mercoledì 18 dicembre, vincendo per 2-1 e riprendendosi la vetta della classifica. A causa dell’Europa League, la Lazio sarà costretta a recuperare il match dell’Olimpico contro l’Hellas Verona solo il 5 febbraio 2020, decisione che ha suscitato qualche polemica vista la posizione dei biancocelesti in campionato. La Supercoppa seguirà di 14 giorni la sfida di Serie A Lazio-Juve disputatasi a Roma, che ha visto la squadra di Simone Inzaghi passare per 3-1 nel finale. Per ora, quella dell’Olimpico è stata l’unica sconfitta stagionale per Sarri, ancora imbattuto in campo europeo. Domenica si assegnerà il primo trofeo della stagione, i biancocelesti credono nell’impresa e nella possibilità di iniziare a rompere il dominio bianconero che dura oramai da ben 8 anni.