Lunedì 23 dicembre è nata Farah, la figlia di Flavia Pennetta e Fabio Fognini: la famiglia d'oro del tennis si allarga con un nuovo fiocco rosa.

Fiocco rosa per Flavia Pennetta e Fabio Fognini: è nata Farah, la seconda figlia della coppia d’oro del tennis italiano. Dopo la nascita del piccolo Federico il 19 maggio del 2007, infatti, casa Fognini si tinge di rosa per accogliere la tanto attesa secondogenita. Grandissima gioia per la famiglia che a pochi giorni dal Natale (il 23 dicembre) ha visto l’arrivo di un nuovo membro. Farah è la gioia di Flavia e Fabio e chiaramente sarà un impegno importante che comporterà conseguenze anche sulla partecipazione di Fognini nell’ATP Cup 2020. Ma questo appuntamento sarà di certo secondario allo stato attuale.





Fiocco rosa per la coppia d’oro del tennis che accoglie la piccola nascitura con tanto affetto. Dopo la nascita di Federico nel 2007, infatti, la seconda figlia porterà scompiglio in famiglia. Farah pesa 3,160 kg ed è stata accolta con gioia anche dal nonno Fulvio, in arte ‘fufo’, recatosi a Barcellona in mattinata per vedere la sua nuova nipotina. “Diventare nonno e per la seconda volta è una cosa fantastica.. – ha scritto su Twitter -. Voglio compartire con voi la mia felicità.. FARAH è bellissima”.