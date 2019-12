Il calciomercato dei bianoconeri potrebbe partire con il botto. L'attaccante norvegese avrebbe già dato l'ok per il trasferimento a gennaio.

Il calciomercato dei bianoconeri potrebbe partire con il botto. L’attaccante norvegese avrebbe già dato l’ok per il trasferimento a gennaio a Torino. Si parla di un’operazione da 30 milioni circa.

Calciomercato Juventus, quasi fatta per Haaland

La sconfitta in Supercoppa contro la Lazio brucia ancora in casa bianconera, ma per fortuna c’è la sessione di mercato invernale che può mettere toppe importanti a livello tecnico. La società però è lungimirante, e già guarda al futuro, per un attacco che vuole spaventare tutta Europa già nel 2020.

Secondo quanto riportano Tuttosport e il Corriere dello Sport, la Juventus starebbe chiudendo per Erling Haaland, gigante norvegese classe 2000 che ha incantato tutta Europa con la maglia del Salisburgo.

Paratici e Nedved avrebbero già incontrato Mino Raiola, agente del giocatore, e trovato un accordo sulla base di circa 30 milioni per portarlo già a gennaio a Torino.

Borussia Dortmund, Lipsia e Manchester United avevano provato a convincere il norvegese a provare nuiove emozioni in Bundesliga e in Premier, ma il giovane attaccante vuole approdare in una squadra già pronta e ambiziosa su tutti i fronti, ricca di campioni da cui imparare.

Maurizio Sarri aspetta il suo regalo di Natale sotto l’albero, per un attacco che a gennaio potrebbe davvero rivelarsi stellare, vista la presenza di CR7, un super Dybala e un Higuain che ha dimostrato di non voler essere secondo a nessuno.

Un vero e proprio imbarazzo della scelta per l’allenatore toscano, che non vede l’ora di avere problemi di abbondanza nella seconda metà di stagione.