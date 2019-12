La Juve si muove per Paredes, operazione difficile ma qualcosa sembra aprirsi da Parigi: Emre Can la chiave.

La Juve si muove per provare a piazzare qualche colpo di mercato in vista di gennaio, l’obiettivo primario sembra oramai essere Leandro Paredes. L’operazione è molto complessa, ma da Parigi qualcosa si potrebbe aprire grazie alla volontà del tecnico del Psg Tuchel.

Mercato Juve, Paredes vuole i bianconeri

Sicuramente, dopo questa prima parte di stagione, la Juventus ha evidenziato diverse difficoltà a centrocampo, reparto fondamentale per la filosofia di gioco di Maurizio Sarri. A più riprese la dirigenza bianconera ha dichiarato di non voler investire per gennaio, viste le operazione compiute nell’ultima sessione estiva di mercato. Le uniche trattative fattibili concerneranno giocatori disposti a spostarsi in prestito in quel di Torino. Nelle ultime ore, qualcosa sembra muoversi per Leandro Paredes, centrocampista argentino ai margini del progetto tecnico del Psg.

Ecco spuntare l’idea: scambio con Emre Can, anche lui non protagonista alla Juventus in questa stagione. Si lavora per uno scambio alla pari, anche se da Parigi la richiesta è di un conguaglio economico. Le dirigenze dovranno incontrarsi per provare a raggiungere un accordo, rispettando la volontà dei calciatori: entrambi vorrebbero lasciare i rispettivi club attuali.

Emre Can, la Germania si allontana

Dopo la cessione di Mario Mandzukic, la Juventus vorrebbe provare ad incassare altro visto l’elevato monte ingaggi e la lunghezza della rosa a livello numerico. Qualora non dovesse chiudersi l’operazione con il Psg, Emre Can resterebbe sul mercato: due delle possibili destinazioni, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, sembrano essere svanite e questo potrebbe rappresentare un problema per la dirigenza bianconera economicamente: il tedesco, infatti, guadagna 5 milioni l’anno e con Maurizio Sarri non ha mai trovato spazio.