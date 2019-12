Tobia militava nel Santa Lucia Basket Roma ed è deceduto a causa di un sarcoma che gli aveva portato via già una gamba.

Un grave lutto ha colpito il mondo del basket in carrozzina nelle ultime ore, perché Tobia Di Monte è morto all’età di 23 anni a causa di un sarcoma che gli aveva già portato via una gamba.

Lutto nel basket, muore Tobia Di Monte

Tobia militava nel Santa Lucia Basket Roma ed era una vera promessa di questo sport nonostante la giovane età: aveva conquistato la medaglia d’oro nel 2018 durante l’edizione dell’EuroLeague 3 e aveva partecipato ai Mondiali in Canada del 2017. La triste notizia è stata divulgata dalla Federazione italiana pallacanestro in carrozzina, attraverso i canali social: “Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Ci ha lasciati nella notte Tobia Di Monte. Prima che un’atleta delle nostre nazionali, un ragazzo che aveva conquistato i nostri cuori con garbo, con educazione, con entusiasmo.

Ci siamo innamorati di Tobia nel corso dei Mondiali Under 23 di Toronto, nel 2017, quando scoprimmo una persona umile ma determinata, un talento in campo, un ragazzo d’oro fuori. Un amico per tutti noi“.

Tobia era entrato nel Santa Lucia Basket Roma nel 2016, a seguito del tumore che gli aveva precluso la possibilità di proseguire nel mondo del calcio. La sua squadra ha voluto ricordare il suo compagno, attraverso un messaggio lanciato su Facebook: “Tu hai lottato con tutto te stesso, noi abbiamo sperato con tutto il nostro cuore ma stanotte sei volato via. Ti abbracciamo forte Tobia… campione di coraggio, di gentilezza e di lealtà e stringiamo a noi la tua famiglia, uniti insieme nel tuo caro ricordo.

Toby… ci hai solo preceduti nel futuro, un giorno ci incontreremo di nuovo e vestiremo ancora gli stessi colori“.