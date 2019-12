Il patrimonio netto di Dan Friedkin si aggirerebbe intorno ai 5 miliardi di dollari: ora è pronto a rilevare la Roma.

È uno dei profili che attira più attenzioni nell’ultimo periodo soprattutto nel settore calcistico, ma chi è davvero Dan Friedkin, l’imprenditore americano pronto a rilevare la Roma? E’ colui che sta conducendo la trattativa con James Pallotta, ha 54 anni e proviene dal Texas.

Chi è Dan Friedkin

Tante passioni per il tycoon texano, dalle auto al cinema passando per lo sport. Nel 2017 fu ad un passo dal prelevare gli Houston Rockets, club che milita nell’Nba, ora è pronto ad investire in Italia nel mondo calcistico. A seguito della morte del padre, Dan Friedkin è divenuto il titolare dell’azienda di famiglia attiva nel settore automobilistico, nel turismo e nell’entertainment. Il gruppo Friedkin (di cui è presidente e Ceo) ha investito nei resort di lusso della Auberge, produce e sviluppi film e programma televisivi, possiede diritti di esclusiva per quel che concerne la vendita di Toyota in 5 Stati americani attraverso 150 concessionarie tra Houston, Mississipi, Oklahoma, Arkansas e Louisiana.

Nel corse dell’ultimo esercizio finanziario, la vendita di auto giapponesi ha fatturato ben 9 miliardi di dollari. Ora la trattativa con James Pallotta per provare a prelevare la Roma, uno dei club calcistici più seguiti in Italia e potenziale fonte di nuovi ricavi e sponsorship. Secondo quanto emerso dalla rivista Forbes, Dan Friedkin avrebbe un patrimonio netto che aggira sui 4,1 miliardi di dollari.





Lo stato della trattativa

Su esplicita richiesta della Consob, la società As Roma ha annunciato (attraverso una nota ufficiale) lo stato avanzato della trattativa tra Dan Friedkin e James Pallotta: “Non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione e che qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma.

Su richiesta di Consob, con riferimento ad alcune notizie apparse recentemente sugli organi di stampa in relazione ad una possibile operazione che vede interessati As Roma S.p.A. ed il Gruppo Friedkin, As Roma SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di AS ROMA S.p.A., tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A., informa il Mercato che sono in corso negoziazioni tra il Gruppo Friedkin e AS ROMA SPV LLC in merito ad una potenziale operazione che interessa NEEP ROMA HOLDING S.p.A. e le sue società controllate, inclusa A.S. Roma S.p.A. In caso di perfezionamento di accordi definitivi aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in A.S.

Roma S.p.A., AS ROMA SPV LLC fornirà adeguata informativa al Mercato nei termini di legge“.