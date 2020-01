Balotelli, incidente con l’auto a Capodanno

Mario Balotelli avrebbe fatto un incidente con la sua auto davanti al suo box rientrando da una festa la notte di Capodanno

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Mario Balotelli avrebbe fatto un incidente con la sua auto davanti al suo box rientrando da una festa la notte di Capodanno. Per fortuna nessun ferito.

Balotelli, altra “balotellata” a Capodanno

Mario Balotelli ha voluto chiudere il suo 2019 letteralmente con il botto. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, l’attaccante del Brescia si sarebbe schiantato con la sua auto la notte di Capodanno.

Rientrando a casa la notte del veglione in compagnia di un amico, infatti, il conducente non avrebbe centrato il suo box, finendo prima sul cordolo del marciapiede e poi schiantandosi contro il cancello di un’abitazione privata lì vicina. Per fortuna nessuna conseguenza per i due passeggeri, usciti illesi dal mezzo e lasciato sul marciapiedi fino alla mattina seguente, quando la sua 500 Abarth è stata rimossa, mostrando gravi danni alla parte anteriore.

Un’altra balotellata che si aggiunge alla lista

Questo incidente è solo un’altra delle classiche uscite a vuoto di SuperMario, l’ultima di una lunga lista.

Giusto per ricordarne altre (alcune ben più gravi), è ancora scioccante la sua furbata ai tempi del Manchester City, quando venne beccato all’interno di un carciere femminile a Brescia in compagni del fratello Enoch. Nel 2011, a Manchester ricordano ancora la sua passione per i quad, culminata con una gara nel giardino della sua villa inglese, poco tempo dopo cambiata per via del bagno rotto dall’uso improprio di fuochi d’artificio all’interno della casa.

Anche in ambito di donne non è stato da meno: i tabloid inglesi impazzirono quando uscì la notizia della sua scappatella con l’attrice porno Holly Anderson, parente di Wayne Rooney.