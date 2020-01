Inutili i quattro minuti di recupero per sbloccare la partita Inter-Atalanta che si è chiusa con un pareggio.

Partita finita in parità quella giocata a San Siro tra Inter e Atalanta. Se nel primo tempo hanno deciso tutto i padroni di casa e in particolare Lautaro Martinez, il pressing degli avversari si è fatto sentire nella seconda parte del match, conclusosi con un 1-1.

Inter Atalanta

Una sfida iniziata subito con una grande occasione per l’Inter. A soli 23 secondi dal fischio dell’arbitro Lukaku ha tentato una rete con il pallone che è però finito contro il palo. Non è comunque passato troppo tempo a sbloccare lo 0-0 iniziale: il primo goal per l’Inter è arrivato al quarto minuto segnato da Lautaro Martinez dopo uno scambio con i giocatore belga che conferma la grande intesa presente tra i due calciatori.

Si tratta infatti del trentunesimo goal in stagione per la coppia.

All’8′ è arrivato anche il primo cartellino giallo della partita toccato ad Hateboer che, essendo già diffidato, salterà la partita con la Spal. Occasione subito dopo anche per l’Atalanta, con un tacco di Illicic che ha smarcato in profondità Pasalic andata però a finire nel nulla. Ci riprova al 22′ l’accoppiata Lutaro-Lukaku, ma il palone è stato salvato sulla linea da un colpo di testa di Toloi. Intanto ammonito anche De Roon per un fallo su Gagliardini.

Clamorosa situazione al 40′, dove Lautaro ha visibilmente commesso un fallo di mano contro Toloi che ha reclamato un calcio di rigore per l’Atalanta. L’attaccante ha infatti trattenuto il piede del difensore avversario ma inspiegabilmente l’arbitro non l’ha concesso.

Impossibili da evitare le proteste dei giocatori dopo che nemmeno il VAR ha cambiato la decisione di Rocchi.

Dopo un primo tempo caratterizzato da un impressionante impatto proprio di Lautaro, il secondo inizia con la rimonta dell’Atalanta che tenta in ogni modo ameno il pareggio. Al 55′ si accende la speranza con Malinovskyi che appena entrato, viene servito da Gomez: la sua palla però colpisce il palo. Giallo al 65′ anche per Sensi che ha steso l’avversario.

Non è comunque terminato il pressing dell’Atalanta, con Gosens che tenta un tiro alto servito da una sponda di Illicic. Occasione mancata ma subito recuperata al 75′ quando, sorprendendo Candreva, ha segnato il primo goal per la sua squadra portando la partita ad una situazione di parità.

Per lui si tratta del settimo goal in stagione e del sesto in campionato.