Lutto per Tania Cagnotto: è morta la nonna materna della tuffatrice

Lutto per la tuffatrice olimpica Tania Cagnotto. Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio è morta a 98 anni la nonna materna dell’atleta bolzanina, dopo che nel 2014 era invece scomparsa l’altra nonna; la madre del padre Giorgio Cagnotto. L’atleta ha voluto ricordarla con un toccante post Instagram in cui, pur sotto un velo di tristezza, esprime serenità per essere riuscita a farle conoscere la figlia Maya, nata nel gennaio del 2018.

Come raccontato dalla stessa Cagnotto sui social, la nonna è morta nel sonno nella notte tra venerdì e sabato, soltanto quattro giorni dopo il suo 98esimo compleanno. Nel commento a corredo del post, l’atleta medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 ha scritto: “Ciao meine Liebe Omi.

Stanotte, 4 giorni dopo il tuo compleanno (98anni) ti sei addormentata.. nel modo in cui te lo auguravamo. Finalmente potrai raggiungere il nonno,che tanto ti mancava. Sei stata una nonna speciale per me.sempre presente, sempre allegra, fino alla fine dei tuoi giorni…☺️ sono felice che sei riuscita ancora a conoscere Maya Hab die lieb Omi RIP”.





Nel settembre del 2014 era invece scomparsa la nonna paterna della Cagnotto, la 91enne Elda madre del padre ed allenatore Giorgio Cagnotto. In quell’occasione la tuffatrice pubblicò si Twitter la seguente frase: “Ciao bella nonnina… Riposa in pace. Raggiungi il nonno… Mi mancherai tanto”.