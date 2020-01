La Juventus supera di misura la Roma all'Olimpico ed approfittando del pareggio dell'Inter con l'Atalanta si porta al primo posto in classifica.

Con la vittoria contro la Roma del 12 gennaio la Juventus ritorna al primo posto in classifica approfittando del pareggio rimediato dall’Inter contro l’Atalanta nella giornata di sabato. Gli uomini di Maurizio Sarri riescono a chiudere la partita nel primi dieci minuti di gioco grazie alle reti di Demiral e di Cristiano Ronaldo. Nel secondo tempo arriva la ripresa giallorossa, ma è troppo timida per riuscire a ribaltare il risultato che rimane sull’1 a 2 per la formazione bianconera.

Roma – Juventus: la cronaca

Per i giallorossi il match inizia subito in salita dopo che al terzo minuto una deviazione di Demiral su calcio di punizione di Dybala manda la palla in rete e porta la Juventus sull’1 a 0. Nei minuti successivi continua il pressing bianconero malgrado un tentativo da parte della Roma con Pellegrini, il cui tiro però non trova la porta.

Pressing che si concretizza con un calcio di rigore concesso alla Juventus e realizzato al decimo minuto da Cristiano Ronaldo.

A questo punto la Juve è decisa a chiudere definitivamente la partita la al 16esimo arriva l’infortunio per Demiral, che è costretto ad essere sostituito da De Ligt a causa di un brutto trauma al ginocchio. L’olandese ha modo di farsi notare già al 25esimo, ponendo fine ad una grande azione del giallorosso Zaniolo che aveva già scartato altri due avversari nei pressi della porta. Al 43esimo è sempre De Ligt a richiamare l’attenzione della Roma a causa di un presunto tocco di mano in area, ma l’arbitro non concede il rigore. Sul finale gran tiro di CR7 che tuttavia non sorprende il portiere Pau Lopez.





Il secondo tempo

Con l’inizio della seconda frazione di gioco la Roma sembra riprendere il ritmo della partita, trovando una bella occasione al 65 esimo con Under che però ha davanti a se un formidabile Szczesny.

Nell’azione l’involontario tocco di mano del bianconero Alex Sandro viene notato dall’arbitro, che senza esitare concede il penalty per la Roma. A realizzare il gol dell’1 a 2 è Diego Perotti, alla sua terza rete in campionato.

Al 79esimo la Juventus rischia di portarsi sul 3 a 1 ma il gol di Higuain viene annullato a causa di un fuorigioco millimetrico dell’argentino che era stato servito da Cristiano Ronaldo. Al 91esimo arriva il colpo di testa di Pellegrini che però non è bel calibrato e manda alto.