Grande vittoria della Juve contro l'Udinese nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo. la squadra ha interamente dominato entrambi i tempi.

Una doppietta di Dybala e due gol segnati rispettivamente da Higuain e Douglas Costa regalano alla Juventus la vittoria agli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese di mister Gotti. Nonostante l’assenza di Ronaldo, non convocato dopo l’allarme influenza nel pomeriggio del pre partita, gli undici di Sarri hanno dimostrato sapere vincere e dominare anche senza la presenza in campo del craque portoghese.

Coppa Italia, Juventus Udinese: la sintesi

Juventus padrona del gioco fin dal primo minuto. Al 16′ il primo gol della Vecchia Signora porta la firma del Pipita: dopo uno scambio tutto argentino con Paulo Dybala, il numero 9 bianconero insacca la sfera alle spalle di Nicolas. Le giocate in “HD” della Juventus mettono in ginocchio di fatto l’Udinese: la partita si chiude praticamente al 23’ con il rigore finalizzato dalla Joya dopo il fallo del portiere friulano su Gonzalo Higuain.

I campioni d’Italia dilagano nel secondo tempo di gioco: la reazione della squadra ospite non è pervenuta.

Lasagna rileva Teodorczyk, ma la mossa di Gotti e la velocità dell’ex giocatore del Carpi non sono stati sufficienti per riaprire la partita. Al 9′ della ripresa Higuan serve Dybala che con una magia indirizza la sfera sotto il sette: magistrale. Al 15’ chiude definitivamente il gioco il rigore trasformato da Douglas Costa (concesso dopo il fallo di mano di Nuytinck). Nel finale standig ovation per Dybala che esce in passerella per concedere gli ultimi minuti di gioco a Marko Pjaca.