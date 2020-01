Grande vittoria della Juve contro l'Udinese nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo. la squadra ha interamente dominato entrambi i tempi.

Grande giocata della Juventus contro l’Udinese, che con una doppietta di Higuain e due goal segnati da Dybala e Douglas Costa conquista quattro punti lasciando a zero l’avversario.

Juventus-Udinese

La sfida è cominciata subito con diverse occasioni per i padroni di casa, che a cinque minuti dal fischio dell’arbitro hanno tentato la prima porta con Higuain. Ha ricevuto la palla con la porta alle spalle, si è girato e ha concluso con il mancino: il tiro era però troppo debole. Ha ritentato al 9′ con una semi rovesciata che però non ha inquadrato la porta.

É andato meglio il terzo tentativo per il Pipita: dopo uno scambio con Dybala che lo mette davanti al portiere, il calciatore ha tirato un destro secco e centrato la rete, dando così un primo punto alla sua squadra.

Per lui si tratta del nono goal in carriera in Coppa Italia così come gli assist di Dybala. La Juve non si è però dimostrata soddisfatta e ha continuato a cercare il 2-0 per i minuti successivi.

L’occasione è arrivata a 25′ con un calcio di rigore, concesso dall’arbitro dopo che Bernardeschi è stato steso irregolarmente. A tirarlo è stato Dybala che non ha sbagliato e ha regalato il secondo punto di vantaggio per i padroni di casa. Per tutto il primo tempo la Juve ha dominato di fronte ad un Udinese che è sembrato incapace di reagire con continuità.

Nonostante abbia cominciato il secondo con un buon approccio, la squadra di Sarri ha in poco tempo segnato altri due goal aumentando ancora di più il divario.

Avrebbero potuto essere cinque, se non fosse che il goal segnato da Higuain al 54′ è stato annullato per la posizione di fuorigioco di De Vrij. Nonostante questo ci hanno pensato Dybala con un tiro a giro e Dpuglas Costa con un calcio di rigore.