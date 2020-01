Prima operazione del mercato di gennaio: Politano passa alla Roma, Spinazzola va all'Inter.

Arriva la prima grande operazione del mercato invernale di gennaio, Roma e Inter chiudono la trattativa per lo scambio Spinazzola-Politano. In giornata le visite mediche per i due calciatori, poi la firma sul contratto.

Mercato, si chiude lo scambio Spinazzola-Politano

Spinazzola è appena sbarcato a Milano, Politano a Roma: inizia nella giornata di mercoledì 15 gennaio la nuova avventura per questi due giocatori, relegati ai margini dei progetti tecnici dei club di provenienza. L’operazione si è chiusa con uno scambio equo con valutazione dei calciatori pari a 25 milioni da iscrivere sul bilancio: ora l’Inter corrisponderà a Spinazzola i 3 milioni annui percepiti da quest’ultimo nella Capitale, la Roma si è accordata con Politano per 1,8 milioni. Sicuramente l’operazione segue i dettami di Conte e Fonseca, tecnici molto esigenti non soddisfatti delle prestazioni offerte sin qui dai calciatori coinvolti nello scambio.

La Roma si copre in una zona di campo in emergenza dopo l’infortunio di Zaniolo nel match contro la Juventus, l’Inter acquista un giocatore che potrebbe essere decisivo nel 3-5-2. Dopo gli sbarchi, Spinazzola e Politano svolgeranno le visite mediche di rito per poi spostarsi al Coni per ottenere l’idoneità sportiva, l’ultimo passaggio concernerà la firma sui rispettivi contratti.

Inter ai quarti di Coppa Italia

Nella serata di martedì 14 gennaio la squadra di Conte ha calato il poker a San Siro contro il Cagliari conquistando i quarti di fiale di Coppa Italia: alle 15 di quest’oggi la Fiorentina ospiterà l’Atalanta, la vincente affronterà l’Inter nel prossimo turno.