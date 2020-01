Coppa Italia: Piatek e Castillejo portano avanti il Milan sulla Spal

Alla fine del primo tempo degli ottavi di finale di Coppa Italia il Milan si porta avanti sulla Spal con le reti di Piatek e Castillejo.

Nella cornice dello stadio di San Siro il Milan cerca di eguagliare anche in Coppa Italia il risultato positivo ritrovato in campionato grazie al neo acquisto Ibrahimovic, che tuttavia questa sera è rimasto in panchina. Contro la Spal i padroni di casa si rendono pericolo si già dall’inizio della partita, con Bennacer che all’ottavo minuto ci prova da 30 metri mettendo i brividi al portiere Berisha. Al 20esimo è però Piatek a sbloccare il match con con un destro all’angolino che porta il Milan sull’1 a o. Al 28esimo arriva il primo tiro in porta per la Spal con Floccari ma è al 44esimo che una nuova grande azione di Piatek consente a Castillejo di raddoppiare con un gol all’incrocio dei pali.