Non c'è il nome di Ronaldo tra i calciatori della Juve schierati contro l'Udinese: il portoghese è impossibilitato a giocare per la sinusite.

Grande attesa per la partita che vedrà sfidarsi Juventus e Udinese con i bianconeri che giocheranno in casa: Ronaldo non potrà però prendere parte al match per un attacco di sinusite.

Ronaldo: niente Juve-Udinese per sinusite

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia dal tecnico Maurizio Sarri, quest’ultimo aveva riferito che avrebbe parlato con il calciatore portoghese lasciando aperta l’ipotesi di farlo scendere in campo in Coppa Italia contro l’Udinese. Tra i convocati c’era proprio il nome di Cr7 ma, poco prima che la partita avesse inizio, la Juventus ha annunciato che l’interessato era impossibilitato a giocare a causa di un attacco di sinusite.

A causa di questo problema di salute Ronaldo dovrà vivere la partita da esterno, proprio dopo essere salito al secondo posto della classifica dei cannonieri, davanti solo ad Immobile.

Con le nove reti siglate nelle ultime sei partite di campionato ha infatti agganciato Lukaku ed è ad un passo dal primo posto. Si attende ora di capire se la sinusite gli impedirà o meno di giocare anche il match contro il Parma in programma domenica 19 gennaio 2020 alle 20:45.

Nelle stesse ore anche un altro calciatore, Luperto, è stato colpito dall’influenza e non ha potuto giocare Napoli-Perugia. In tanti sui social si sono lasciati andare a commenti legati all’idea che chi di dovere non volesse rischiare i due giocatori per la Coppa Italia.

La formazione della Juve

La formazione che il tecnico ha messo in campo contro l’Udinese è costituita da Buffon, Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Douglas Costa, Dybala e Higuain.