Dopo aver trovato un portafogli nel parcheggio di un supermercato a Benevento, una donna lo ha raccolto e portato ai carabinieri. Il proprietario era l’allenatore della squadra cittadina, ovvero l’ex calciatore Pippo Inzaghi.

Pippo Inzaghi aveva smarrito il proprio portafogli, con all’interno del denaro contante e i documenti. Fortunatamente una donna di 56 anni di Benevento ha notato il portafogli per terra, nel parcheggio di un supermercato di via Pietro Nenni e, a quel punto, ha deciso di raccoglierlo e portarlo ai carabinieri. La donna, quando ha rinvenuto a terra il portafogli, senza nemmeno aprirlo, lo ha portato in caserma, per poi scoprire che il proprietario era proprio l’allenatore della squadra cittadina, Pippo Inzaghi. I militari hanno quindi avvisato il campione del mondo del 2006 che, appresa la notizia, si è recato in caserma per farsi restituire il portafogli e ringraziare la signora per il suo bellissimo gesto.

Una piccola disavventura, quella che ha coinvolto l’ex calciatore di Juve e Milan, che fortunatamente è finita nel migliore dei modi.

Allenatore del Benevento capolista in Serie B, Inzaghi nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti anche con una bellissima sorpresa. Nel corso del ritiro romano del Benevento calcio, infatti, a fare una graditissima visita all’amico SuperPippo ci ha pensato il Pupone. L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, infatti, ha deciso di omaggiare l’amico Pippo Inzaghi, compagno di tante vittorie in Nazionale. Ad accogliere il Pupone, che da poco ha intrapreso l’attività di procuratore, c’era anche il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia.