Inter, maglia per il capodanno cinese: nomi in caratteri orientali

Per omaggiare il capodanno cinese, domenica 26 gennaio 2020 l'Inter indosserà una maglia speciale contro il Cagliari.

Anche nel 2020 per omaggiare il capodanno cinese l’Inter farà indossare ai propri giocatori una maglia particolare. Vale a dire in cui i nomi dei giocatori saranno scritti utilizzando i caratteri orientali.

Maglia dell’Inter per il capodanno cinese

L’occasione per indossarla sarà il match contro il Cagliari in programma per domenica 26 gennaio 2020, il giorno seguente rispetto all’inizio del cosiddetto “Anno del maiale”. La Cina trasmetterà la partita in prime time a Pechino e dintorni dato che il calcio d’inizio verrà fischiato a San Siro alle 12:30. Ad annunciarlo è la stessa società che ha specificato come l’indossare maglie con le scritte in cinese non abbia finalità commerciali ma esclusivamente di omaggio e festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno.

L’iniziativa non è nuova in casa nerazzurra.

Già nel 2019 la Beneamata aveva indossato magliette simili in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia contro il Bologna in programma a febbraio. In quell’anno infatti il capodanno cinese si era celebrato il 5 del mese. Si era trattato della prima volta che una squadra della Serie A era scesa in campo per un match ufficiale con i nomi cinesi stampati.





Oltre a ciò erano stati realizzati anche messaggi e contenuti video con protagonisti diversi giocatori della squadra per i fan cinesi. Costoro avevano anche la possibilità di acquistare le divise con i nomi in cinese di Icardi, Lautaro Martinez e Nainggolan prodotte in tiratura limitata. Non è ancora stato reso noto se anche per il 2020 verranno organizzate anche queste iniziative parallele oppure no.