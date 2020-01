Sinisa Mihajlovic a Verissimo: “Sto vincendo la battaglia”

Con enorme gioia Sinisa Mihajlovic ha confessato che finalmente starebbe uscendo dalla dura battaglia contro la leucemia.

Sinisa Mihajlovic ha dato al salotto di Silvia Toffanin l’annuncio che tutti aspettavano: il mister Serbo starebbe lentamente uscito dalla grave leucemia che l’ha colpito.

Sinisa Mihajlovic: la malattia

É intervenuto a Verissimo Sinisa Mihajlovic, dove ha rivelato che finalmente le sue condizioni di salute starebbero migliorando. Il tecnico ha rivelato che finora la sua battaglia sarebbe stata molto dura. Oltre alla radioterapia di recente si sarebbe sottoposto a un trapianto di midollo osseo: “Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa”, ha dichiarato.

Durante tutto il periodo più difficile gli sono stati accanto i suoi familiari e in particolare sua moglie e i suoi figli, a cui ha cercato di non far vedere troppo la sua sofferenza: “Cercavo di essere sempre positivo e sorridente, facevo finta di niente per non farli preoccupare.

Questa è stata una delle cose più difficili”, ha confidato.

Con la malattia avrebbe avuto anche terribili attacchi di panico e inoltre avrebbe smesso di riconoscere il sapore di alcuni cibi. Il mister serbo ha però detto che quello appena trascorso sarebbe stato il Natale più bello della sua vita perché con lui, oltre a tutta la sua famiglia, sarebbe stata presente anche sua madre che avrebbe preparato per lui dei tipici piatti serbi dal sapore piuttosto forte. Oggi il futuro si prospetta dunque positivo per Sinisa Mihajlovic, e sui social sono già tantissimi i fan ad aver rivolto a tecnico i loro migliori auguri.