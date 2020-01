Matrimonio naufragato per Matteo Politano: il calciatore sarebbe stato sorpreso in compagnia di una famosa ex di Dybala, Ginevra Sozzi.

Matteo Politano è stato beccato in dolce compagnia e, secondo indiscrezioni, sarebbe finito il suo matrimonio con Silvia Di Vincenzo. Il calciatore sarebbe stato pizzicato in compagnia di un’ex fidanzata di Dybala, già nota alle cronache rosa.

Matteo Politano e Ginevra Sozzi

Secondo indiscrezioni Matteo Politano avrebbe dato inizio ad una liaison con Ginevra Sozzi, PR già nota per alcune delle sue passate liaison. I due sono stati paparazzati mentre passeggiavano insieme al cane di lei, un cucciolo di labrador, e sembra quindi chiaro che le nozze tra Politano e Silvia Di Vincenzo siano definitivamente naufragate.





Stando a indiscrezioni i due starebbero insieme già da qualche mese e la moglie del calciatore (con cui è convolato a nozze nel 2018) lo avrebbe scoperto attraverso un investigatore privato. Sarà vero? Per il momento non ci sono state conferme o smentite riguardanti la liaison, ma nelle ultime ore Silvia Di Vincenzo ha scritto un messaggio via social che sembra proprio legato alla vicenda: “Non avere fretta di rendere ciò che ti è stato fatto, il tempo lo farà per te al momento giusto”, ha scritto in una delle sue stories.

Fino a pochi mesi fa il giocatore dell’Inter e sua moglie sembravano essere più felici che mai, ma tutto sarebbe finito non appena lei avrebbe scoperto il tradimento. Per quanto riguarda Ginevra Sozzi si vocifera che prima di Politano abbia avuto delle liaison con Radja Nainggolan e Paulo Dybala.