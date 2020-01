Durante l’undicesima tappa della famosa corsa nel deserto della Dakar 2020, Edwin Straver ha subito una grave caduta. Nonostante le cure ricevute, il pilota è deceduto il 24 gennaio a causa delle ferite. Il motociclista è la seconda vittima della gara, preceduto da Paulo Goncalves.

Il 16 gennaio il motociclista stava correndo la tappa tra Shubaytah e Haradh. In seguito alla caduta, Straver ha lottato per una settimana finché non ce l’ha più fatta. La stessa organizzazione della Dakar ha riportato la notizia della tragedia sul loro account Twitter: “Siamo stati informati dalla famiglia Straver che Edwin è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta: tutta l’organizzazione della Dakar porge le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Edwin”.

Motorcyclist Edwin Straver, who was severely injured in a fall during the 11th stage of Dakar 2020, has passed away.

Everyone associated with the Dakar expresses their sincere condolences to Edwin’s family and friends.

➕info: https://t.co/shkg3xRLXv#Dakar2020 pic.twitter.com/jE4dwNOMQW

— DAKAR RALLY (@dakar) January 24, 2020