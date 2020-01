Sono centinaia le reazioni di cordoglio da parte di colleghi e società sportive per la scomparsa di Kobe Bryant, morto in un incidente in elicottero.

La morte improvvisa di Kobe Bryant è stata un fulmine a ciel sereno per milioni di appassionati e di addetti ai lavori del mondo del basket, scatenando una conseguente tempesta di reazioni sui social network. Sono infatti a decine gli amici e i colleghi sportivi che hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio in ricordo di quello che secondo molti era stato uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi. Kobe Bryant aveva appena 41 anni e si era ritirato dall’agonismo nel 2016.

Morto Kobe Bryant: le reazioni

Tra le prime reazioni a giungere sui social network c’è quella del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che ricorda il cestista appena scomparso con una sua celebre frase: “Ho corso su e giù per ogni parquet dietro ad ogni palla persa per te.

Hai chiesto il mio impegno ti ho dato il mio cuore perché c’era tanto altro dietro”. Kobe Bryant era peraltro molto legato all’Italia, avendo qui trascorso gli anni della sua infanzia a seguito del padre Joe Bryant e aver contestualmente mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro.

“Ho corso su e giù per ogni parquet dietro ad ogni palla persa per te. Hai chiesto il mio impegno ti ho dato il mio cuore perché c’era tanto altro dietro.” 🏀 Ciao leggenda, ciao Kobe. 😢#KobeBryant pic.twitter.com/pldwCqwb8K — CONI (@Coninews) January 26, 2020

Ed è proprio la squadra di basket italiana dell’Olimpia Milano a ricordare Bryant in un post dove racconta di quando il giocatore si legò per un breve periodo alla compagine meneghina negli anni ’90: “L’Olimpia piange la scomparsa di Kobe Bryant e si unisce al dolore della famiglia. Kobe è stato brevemente part-owner dell’Olimpia durante la gestione di Pasquale Caputo e del padre Joe nella stagione 1997/98”.

L’Olimpia piange la scomparsa di Kobe Bryant e si unisce al dolore della famiglia. Kobe è stato brevemente part-owner dell’Olimpia durante la gestione di Pasquale Caputo e del padre Joe nella stagione 1997/98. RIP Campione. 🙏🏼#insieme #Kobe pic.twitter.com/pEqgkFzH64 — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) January 26, 2020

I colleghi dell’Nba

Sgomento anche da parte dei tanti giocatori di basket che militano o hanno militato nell’Nba, tra questo il francese Rudy Gobert, che scrive: “Non può essere vero! Goditi le persone ogni giorno, siamo sempre troppo preoccupati per cose che in realtà non sono così importanti.

La vita è preziosa e non puoi mai sapere quando finirà”. Analoghe parole anche da parte di JJ Watt: “Non può essere vero. Non può proprio esserlo. Veramente orribile. Riposa in pace Kobe”.

Enjoy every single day people, we are always too worried about things that are actually not that important. Life is precious and you never now when it’s gonna end. — Rudy Gobert (@rudygobert27) January 26, 2020

Il cordoglio di Trump e della politica

Tra le tante voci al di fuori del mondo sportivo che sono giunte in occasione della morte di Kobe Bryant in serata è arrivata quella del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in un breve messaggio ha affermato: “Stando alle notizie, il grande giocatore di basket Kobe Bryant e altre tre persone sono rimaste uccise in un incidente in elicottero in California. Questa è una notizia terribile!”.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Anche il mondo della politica italiana ha però voluto rendere omaggio al campione statunitense, attraverso messaggi come quello dell’ex presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che sul proprio account esprime le proprie condoglianze: “La scomparsa di Kobe Bryant è qualcosa di molto triste.

Era cresciuto in Italia e amava il nostro Paese. Non era solo un giocatore di basket, ma una leggenda dello sport mondiale. Riposa in pace campione”.

La scomparsa di #KobeBryant è qualcosa di molto triste. Era cresciuto in Italia e amava il nostro Paese. Non era solo un giocatore di basket, ma una leggenda dello sport mondiale. Riposa in pace campione. pic.twitter.com/MafHdKgXr8 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 26, 2020

Cordoglio per la morte di Kobe Bryant anche da parte del governo italiano, per mano del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che dichiara: “Campione NBA, aveva iniziato a fare i primi tiri a canestro proprio in Italia, da piccolo, quando il padre giocava nel nostro campionato di pallacanestro. È stato un immenso campione, un simbolo positivo, un grande uomo”.