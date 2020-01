Stava viaggiando a bordo del suo elicottero privato quando questo, per ragioni ignote, si è schiantato: così è morto Kobe Bryant.

Tragedia nel mondo del basket: Kobe Bryant è morto mentre si trovava a bordo del suo elicottero privato che si è drammaticamente schiantato. Stava viaggiando insieme a tre persone quando, per cause ancora ignote, si è verificato l’incidente. Nessuno dei presenti a bordo è sopravvissuto.

Morto Kobe Bryant

Il disastro sarebbe avvenuto nell’area di Calabasas, in California, nella mattinata di domenica 26 gennaio 2020. Ancora non sono chiari i motivi dello schianto, ma certo è che l’intervento dei soccorritori e dei sanitari giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente non è purtroppo servito a salvare nessuno dei passeggeri. Stando ai tweet condivisi dalla Polizia, questi ultimi sarebbero cinque. Stando a Tmz tra le vittime potrebbe esserci anche una delle figlie di Kobe, la tredicenne Gianna Maria Onore.

Il dato non è comunque ancora stato confermato dalla Polizia di Los Angeles, che per ora ha parlato soltanto della morte di cinque persone senza riportare ulteriori dettagli riguardo la loro identità. L’ex cestista era solito spostarsi in elicottero per Los Angeles fin dai tempi in cui giocava tra i Lakers.

“Non ci sono superstiti“. Così si legge in un tweet pubblicato dalle forze dell’ordine della contea con riferimento alla tragedia avvenuta a Calabasas. Queste le parole aggiunte: “Evitare la zona fino a ulteriori indicazioni“.

Le reazioni

A pochissimi minuti dalla diffusione della notizia della sua morte sono già innumerevoli le reazioni provenienti dal mondo dello Sport. Queste le parole del presidente della FIP Gianni Petrucci: “L’ho conosciuto con Ettore Messina tre anni fa, e avevamo concordato un suo impegno in Italia: quando gli comunicai che la sua sede sarebbe stata Roma, per un corso ai giovani, si emozionò: mi disse che ogni volta che si parlava dell’Italia e di Roma, gli si accapponava la pelle per la commozione“.

Danilo Gallinari ha invece commentato così l’accaduto: “Sono sconvolto, Kobe per me era un mito. Sono esterrefatto, non me la sento di dire altro“.

Non si è fatto attendere nemmeno Marco Belinelli, guardia dei San Antonio Spurs e della Nazionale italiana.

Così ha scritto sul suo profilo Twitter: “Non può essere vero, mio eroe“.

Chi era Kobe Bryant: la carriera

Kobe è considerato uno dei maggiori giocatori della storia dell’NBA. Figlio dell’ex cestista Joe Bryant, è cresciuto cestisticamente in Italia dove ha imparato i fondamentali europei e ha militato per tutta la sua carriera NBA nei Los Angeles Lakers, squadra con cui ha conquistato 5 titoli.

Con la Nazionale statunitense ha partecipato a diverse competizioni tra cui la FIBA Americas Championship 2007 e i giochi olimpici di Pechino 2008 e di Londra 2012, vincendo la medaglia d’oro in tutte e tre le manifestazioni.

Il 4 marzo 2018 ha anche vinto il Premio Oscar insieme al regista e animatore Glen Keane conquistando la categoria del miglior cortometraggio d’animazione con Dear Basketball.