Gli hater si scagliano contro Ciro Immobile dopo l'incidente in elicottero in cui ha perso la vita Kobe Bryant.

Ciro Immobile, capitano della Lazio, è finito nuovamente nel mirino dell’odio degli hater sui social. Nei suoi confronti sono state rivolte minacce e frasi sprezzanti, proprio nel giorno della morte del cestista Kobe Bryant, hanno scritto: “Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?“. Il riferimento è all’incidente mortale in elicottero in cui ha perso la vita la star del basket statunitense, la figlia 13enne Gianna “Gigi”, la compagna di squadra Alyssa e altre sei persone.

“Immobile ce l’ha l’elicottero?”

In difesa del calciatore si è schierata la moglie, Jessica Melena, che ha risposto alle minacce sui social con diverse storie su Instagram: “Povertà d’animo. Ma dico io, dopo una tragedia del genere, come si possono scrivere certe cose? Per carità, nessuno può piacere a tutti, ma ci sono modi e modi. Qui si parla di ignoranza, cattiveria, qui si tratta di essere mostri“.

Melena non ha nascosto di avere “paura di queste persone, mi fanno pena e tristezza. Ma non state bene per nulla! Ogni giorno che passa rimango sempre più senza parole”.

I precedenti

Solo pochi giorni fa, dopo la sconfitta riportata sul campo del Napoli, Ciro Immobile ha risposto alle critiche giunte dai suoi stessi tifosi: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Forza Lazio”. Ma a breve distanza da quest’ultimo attacco, Immobile continua a stare al centro del mirino dei tifosi, bersagliato da numerose critiche e insulti.