Michael Jordan su Kobe Bryant: “Era un fratello minore”

Michael Jordan e Kobe Bryant sono stati rivali ma anche grandi amici: il messaggio dell'amico e rivale dell'ex stella dei Lakers è commovente.

Due grandi sportivi e campioni del basket mondiale nella NBA: Michael Jordan e Kobe Bryant. Uniti da una sola passione che li ha visti talvolta avversari e rivali, ma sempre sullo sfondo di un grande rispetto reciproco. Il messaggio di cordoglio e di ricordo di Michael Jordan per l’ex stella dei Lakers è commovente. Bryant ha perso la vita in un incidente in elicottero: insieme a lui c’era anche la figlia di 13 anni, Gianna.

Michael Jordan ricorda Kobe Briant

La tragica e improvvisa quanto inaspettata scomparsa di Kobe Bryant ha scosso il mondo intero: l’amico e avversario Michael Jordan non riesce ancora a crederci. Sono stati rivali ma sempre legati da un profondo affetto, rispetto e stima reciproca. I due grandi campioni dell’NBA condividevano uno sport e una passione.

“Sono davvero scioccato a proposito della tragica notizia che riguarda la scomparsa di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna – ha confessato il grande cestista Michael Jordan -.

Le parole non possono descrivere il dolore che sto provando. Ho amato Kobe, era un fratello minore per me. Avevamo l’abitudine di sentirci spesso, mi mancheranno tantissimo le nostre conversazioni”. Bryant, ricorda Jordan, “era un avversario duro da battere, uno dei più grandi di questo sport. Un vero talento creativo”. Ma al di là dello sport, “Kobe era anche un papà fantastico, amava profondamente la sua famiglia, era molto orgoglioso dell’amore di sua figlia per il basket – ha aggiunto ancora Michael -. Mia moglie Yvette si unisce alle mie condoglianze a Vanessa, i Lakers e tutti i suoi fan in giro per il mondo”.