Eriksen è ufficialmente un giocatore dell'Inter ed è il terzo acquisto della sessione invernale del club neroazzurro. I dettagli del trasferimento.

Eriksen ha firmato con i neroazzurri un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 2024, che partirà da una base di 7 mln di euro e salirà con il passare degli anni.

Eriksen è un giocatore dell’Inter: l’annuncio

Eriksen è ufficialmente il terzo acquisto della sessione invernale di calciomercato per l’Inter. La sua prima convocazione potrebbe essere domenica contro l’Udinese ma la domanda principale che molti si pongono è come Conte userà il nuovo acquisto. Nelle precedenti squadre, Eriksen ha sempre giocato come trequartista in 4-3-2-1, alternandosi anche come esterno destro e sinistro. All’Inter sembra che la collocazione più probabile sia il ruolo da trequartista nel 3-4-1-2, infatti questo sarebbe un modulo molto vicino alle sue caratteristiche e alla sua abilità nella fase offensiva.

Questo è uno schema di gioco che la squadra di Conte conosce bene e ha già usato all’inizio della stagione. Rimane ancora un interrogativo: quale sarà il futuro ruolo di Sensi, diretto concorrente del danese?