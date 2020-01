Le forze dell'ordine stanno lavorando per capire l'esatta dinamica dell'incidente: i corpi di Kobe Bryant e dei passeggeri sono stati recuperati e sottoposti ad autopsia.

Mentre proseguono le indagini sulle cause che potrebbero aver portato l’elicottero su cui si trovavano Kobe Bryant e altre 7 persone a schiantarsi, il corpo del campione, di sua figlia e delle persone che erano con loro sono stati sottoposti ad autopsia.

Kobe Bryant: l’autopsia

La morte di Kobe Bryant ha lasciato il mondo intero sotto shock e nel frattempo sono proseguite le indagini delle forze dell’ordine per capire la chiara dinamica dell’incidente. I corpi del campione e delle persone tragicamente scomparse nello schianto sono state sottoposte ad autopsia come di rito, e intanto le forze dell’ordine hanno anche fatto sapere di aver rinvenuto un telefono cellulare sul luogo dell’impatto (ancora non si sa di chi fosse). Stando alle prime verifiche compiute dalla polizia sembra che a causare l’incidente sia stata la scarsa visibilità dovuta alla nebbia (a tal proposito è stata resa pubblica anche l’ultima chiamata della torre di controllo al velivolo precipitato).

Il luogo dell’incidente era stato finora chiuso al traffico per permettere alle forze dell’ordine e ai pompieri di lavorare, ma dopo il recupero dei corpi alle automobili sarebbe stato consentito di passare.

Durante una conferenza stampa indetta dalle forze dell’ordine e dagli investigatori è emerso che l’elicottero sarebbe precipitato a una velocità di 2000 piedi al minuto. Dunque si sarebbe trattato di uno schianto a forte impatto energetico che certamente non avrebbe lasciato scampo a nessuno dei passeggeri a bordo. Bryant doveva recarsi con la figlia a un allenamento alla Mamba Academy di Thousand Oaks, ma l’incidente purtroppo è stato fatale per l’intero equipaggio a bordo dell’elicottero.