Coppa Italia: l’Inter ringrazia Barella: Fiorentina battuta di misura

L'Inter sconfigge la Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia e vola in semifinale dove incontrerà il Napoli il prossimo 12 febbraio.

Nella cornice dello stadio Meazza di Milano l’Inter sconfigge di misura la Fiorentina e passa alle semifinali di Coppa Italia grazie ai gol di Candreva e Barella. Gli uomini di Antonio Conte prendono così una boccata d’ossigeno dopo il pareggio fuori casa contro il Cagliari subito in campionato, che ha rimandato ancora una volta la rimonta nei confronti della Juventus prima in classifica. Nel secondo tempo si segnala l’ingresso in campo del nuovo acquisto interista Eriksen, alla sua prima presenza a Milano.

Coppa Italia: Inter-Fiorentina

Il primo tempo di Inter-Fiorentina si apre all’insegna della tranquillità, con entrambe le squadre che faticano a trovare la soluzione giusta per penetrare la difesa dell’avversario. All’ottavo minuto arriva la prima occasione per i nerazzurri grazie ad un cross di Barella per Sanchez il cui tiro viene però smorzato dall’intervento in tuffo del portiere viola Dalbert.

Al 26esimo un tiro da lontano di Barella rinvigorisce le speranze dell’Inter, che al 35esimo ritenta l’approccio sottoporta con Lautaro.

Ma è al 43esimo che arriva il gol dell’1 a 0 con un fortuito tiro di Candreva carambolato in mezzo a una mischia in area di rigore. Niente da fare per Dalbert, disorientato dalla confusione presente nella sua area.

I gol nel secondo tempo

Con l’inizio della seconda frazione di gioco l’Inter si mostra decisamente padrona della situazione approfittandone con un tiro di Lautaro servito dal solito Barella. Al 52esimo Ranocchia arriva molto vicino al raddoppio con un colpo di testa che sfiora l’incrocio dei pali. Al 60esimo si insinua però il pareggio della Fiorentina con Caceres, che segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Passano però soltanto sette minuti e Barella segna finalmente una rete che attendeva da tutta la partita, ribaltando così il risultato e portando i nerazzurri sul 2 a 1.

Nel finale di partita gol annullato a Lautaro servito da Eriksen da pochi minuti entrato in campo. L’Inter passa così in semifinale dove incontrerà il Napoli che ha battuto per 1 a 0 la Lazio lo scorso 21 gennaio.