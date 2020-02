Ritiratosi a Santo Domingo dopo aver lasciato l'Italia per una disavventura finanziaria, l'ex presidente del Perugia Luciano Gaucci è morto a 81 anni.

Addio a Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia morto all’età di 81 anni a Santo Domingo. L’uomo è stato uno dei protagonisti più in vista del calcio nel decennio compreso tra il 1990 e il 2000: è stato proprio sotto la sua gestione che il club umbro è passato dalla serie C alla A.