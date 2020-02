Francesca Schiavone qualche settimana fa aveva confessato di aver lottato contro un tumore, ma ha voluto svelare un retroscena sulla madre.

Francesca Schiavone qualche settimana fa aveva confessato di aver lottato contro un tumore, ma in un incontro a Milano con una onlus ha voluto svelare un retroscena sulla madre.

Francesca Schiavone: “Io e mamma interconnesse”

Ormai sappiamo quasi tutto di Francesca Schiavone, non solo dal punto di vista sportivo. La leonessa del tennis italiano qualche settimana in un video commovente aveva confessato di aver combattattuto contro una terribile malattia come il linfoma di Hodgkin.

Ora Francesca è sulla via della piena guarigione, ma solo nella giornata di sabato 1 febbraio ha voluto svelare un retroscena della sua lotta, in occasione di un incontro tenuto a Milano presso una Onlus che si occupa dei malati con parenti lontani da casa: “Ho avuto la fortuna-sfortuna che mia madre si è ammalata prima di me .

Certo, mio padre è impazzito: prima la moglie e poi la figlia. Ma a me ha dato tanta forza, mi ha fatto da esempio. Mi ha fatto capire quanto sia stata importante per lei la mia presenza nel corso della sua malattia. E per me è stata importante la sua presenza nel corso della mia malattia. Ormai siamo interconnesse“.

Combattente nata

All’inizio la tennista aveva tenuto per sé la malattia, ma ora vuole essere testimone di quello che le sta accadendo e soprattutto continuare a respirare il mondo dello sport a livello professionistico.

Lei non ha mai nascosto di voler allenare le giovani promesse, viste anche le tante richieste di ragazze che sognano di poter scrivere un pezzo di storia nel tennis femminile come ha fatto lei in questi anni.

Una sfida che ora può portare avanti, anche grazie all’aiuto di un coach speciale come la madre.