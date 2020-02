Chi è Daniel Maldini, terza generzione della famiglia che ha debuttato a San Siro negli ultimi minuti di Milan-Verona.

Figlio di Paolo e nipote di Cesare, Daniel Maldini ha esordito in Serie A entrando in campo durante i supplementari del match Milan-Verona che si è concluso con 1-1: chi è il calciatore entrato al posto di Castillejo che ha debuttato all’età di 18 anni.

Chi è Daniel Maldini

Nato a Milano l’11 ottobre 2001, Daniel Maldini, figlio di Paolo e Adriana, è nato e cresciuto con la passione per il calcio e quella per il Milan. Un binomio quasi fatale, tenendo conto del ruolo avuto dal padre e dal nonno in questo mondo. Allo stesso modo del fratello maggiore Christian, Daniel ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel Settore Giovanile del Milan, dove ha iniziato a prendere le distanze dalle due generazioni precedenti.

Se queste ultime si erano infatti affermate come difensori, lui ha da subito brillato come centrocampista offensivo.

Alto 181 centimetri, ha già segnato otto goal in dodici presenze complessive tra campionato e coppa Italia Primavera. Da poco ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan in cui presenzierà fino al 2024.





Queste le sue parole al termine di Mila-Verona che h segnato il suo debutto: “Il mio esordio è stato un sogno, peccato per il risultato . Il Verona è una squadra tosta, magari meritavamo i tre punti ma abbiamo portato a casa un pareggio“. Si è poi augurato una vittoria nella partita successiva, aggiungendo che quell’esordio era un obiettivo che si era prefissato da tempo e che ora spera di continuare in questo modo.

“Ho provato un’emozione forte, ci ha pensato papà Paolo a tranquillizzarmi“, ha concluso.