Secondo indiscrezioni, Cristiano Ronaldo avrebbe prenotato un intero ristorante per festeggiare Georgina dopo Sanremo 2020.

Quando si tratta di festeggiare la sua Georgina, Cristiano Ronaldo non bada a spese, a maggior ragione se l’occasione è la presenza della moglie sul palco del Festival di Sanremo 2020. Solitamente è lei, la bella argentina, a sedere in tribuna e applaudire le gesta del marito in campo. Ma questa volta – in occasione della terza serata, giovedì 6 febbraio – toccherà a CR7 fare il tifo per la sua dolce metà. Una volta calato il sipario sul palco dell’Ariston, la coppia passerà ai festeggiamenti veri e propri in un ristorante che Ronaldo avrebbe prenotato interamente.

Sanremo 2020, attesa per Ronaldo e Georgina

La notizia al momento non è giunta alcuna conferma né smentita da parte del calciatore portoghese o della moglie. Secondo i rumors Cristiano Ronaldo avrebbe prenotato un intero ristorante in Riviera per festeggiare la partecipazione di Georgina Rodriguez a Sanremo 2020 (e lasciarsi alle spalle la pioggia di polemiche che ha investito anche la bella argentina, così come Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, e Diletta Leotta, aspramente criticata sui social proprio per il suo monologo sulla bellezza durante la prima serata).

È subito scattato il toto-ristorante tra i cittadini sanremesi, per cercare di indovinare quale tra i locali della città dei fiori ospiterà la coppia.

Tra le location più accreditate si segnala il Miramare, ma restano in gara anche il Flipper, il Pignese e il Gilda. A poche ore dalla comparsa di Georgina sulla famosa scalinata dell’Ariston e sul palco accanto a Fiorello e Amadeus, vige ancora la massima riservatezza da parte dei gestori del ristorante prescelto.