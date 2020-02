Sinsa Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale Policlinico Sant'Orsola di Bolgona nella mattinata di venerdì 7 febbraio: le sue condizioni.

Il tecnico del Bologna era rientrato in ospedale per effettuare una terapia antivirale lo scorso 27 gennaio. In conferenza stampa, infatti, aveva annunciato di avere una leucemia e di essersi sottoposto a una serie di cure per combatterla. Nonostante questo, però, si era presentato più volte in campo per sostenere la sua squadra e aveva stupito e commosso molti tifosi. Venerdì 7 febbraio Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale: quali sono le sue condizioni?





Mihajlovic dimesso dall’ospedale

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale dopo essere entrato lo scorso 27 gennaio per una terapia antivirale. Da quanto si apprende nel bollettino dell’Istituto di Ematologia Serragnoli di Bologna, infatti, il tecnico della squadra rosso-blu è uscito dalla struttura “dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale”. “Secondo i sanitari che lo hanno in cura – prosegue ancora la note del Policlinico Sant’Orsola di Bologna -, le condizioni del paziente sono molto buone“.

Prima di lasciare l’ospedale aveva ottenuto un permesso il primo febbraio per presenziare allo stadio Dall’Ara di Bologna al match della sua squadra contro il Brescia.

Il tecnico era stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo lo scorso 29 ottobre: a tal fine si era resa necessaria la terapia antivirale. Inoltre, Mihajlovic aveva annunciato di aver contratto una forma di leucemia che lo avrebbe allontanato dal campo per diverso tempo. Nonostante questo, però, l’allenatore ha sempre trovato il tempo da dedicare ai suoi ragazzi. Sceso in campo a loro sostegno, si è sempre dimostrato coraggioso: un vero guerriero pronto a tutto.