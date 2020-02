Nella prima semifinale di Coppa Italia il Napoli sconfigge di misura l'Inter grazie ad una rete di Fabian Ruiz nel secondo tempo.

Nella partita d’andata della prima semifinale di Coppa Italia il Napoli trova il successo contro un’Inter sfortunata che non riesce a concretizzare le numerose occasioni trovate durante il match. Gli uomini di Gennaro Gattuso portano così a casa un risultato importante che tornerà sicuramente utile nella partita di ritorno, da dispotarsi il prossimo 5 marzo allo stadio San Paolo. A trascinare il Napoli alla vittoria è un gol di Fabrian Ruiz nel secondo tempo figlio di una triangolazione con Di Lorenzo.

Coppa Italia: Inter Napoli

Già a partire dal fischio d’inizio la partita di mostra subito abbastanza equilibrata tra i due avversari, con l’Inter che al sesto minuto con Brozovic tenta un destro da fuori area su assist di Moses che però viene parato da Ospina.

All’11esimo minuto Mertens fa finire alto un destro da centro area ma è dal 15 che i nerazzurri provano a prendere possesso del match con due tentativi consecutivi di Lautaro Martinez tra cui un colpo di testa al 17esimo su assist di Biraghi che però non vede la porta.

È lo stesso Biraghi al 28esimo a fallire in sinistro da fuori area mentre al 34esimo il napoletano Zielinski fa finire a lato sulla sinistra un tiro da fuori area su assist di Fabian Ruiz. Sempre Zielinski ci riprova nel recupero del primo tempo con un tiro indirizzato al centro della porta che però viene facilmente neutralizzato da Padelli.

Il secondo tempo

Con l’inizio della seconda frazione di gioco il Napoli sembra voler ribaltare la direzione della partita e ci riesce al 57esimo con un sinistro di Fabian Ruiz che finisce nell’angolino in basso a sinistra della porta avversaria.

Nulla può fare Padelli in questo caso e il Napoli passa in vantaggio per 1 a o. Nel corso della partita l’Inter prova a recuperare il risultato già al 63esimo con Lautaro Martinez il cui tiro però esce di molto sulla destra della porta.

Al 71esimo il neo entrato Eriksen sfiora l’incrocio dei pali con una conclusione su assist di Brozovic, ma la palla finisce di poco sopra. Al 74esimo l’Inter ritrova un’altra occasione sempre con Lautaro Martinez, che dalla fascia tenta di servire Lukaku, ma in area la mischia è troppo confusa e Ospina riesce a cacciare via il pallone da una zona pericolosa. Sul finale di gioco i nerazzurri spingono al massimo e all’85esimo Eriksen da fuori calcia direttamente in porta su un rimbalzo, ma nel tiro il pallone trova una deviazione di Maksimovic.