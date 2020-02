L'indiscrezione di Maurizio Pistocchi: la Juve avrebbe già bloccato Simone Inzaghi come possibile allenatore post Sarri.

Maurizio Pistocchi ha pubblicato sul suo profilo Twitter una notizia che scuote le fondamenta della squadra bianconera. Infatti secondo il giornalista il rapporto della Juve con l’allenatore Sarri si starebbe incrinando e da fonti vicine al team risulterebbe probabile come successore Simone Inzaghi.

💣Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione💣 pic.twitter.com/aqxSS9YwT9 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 13, 2020

Simone Inzaghi alla Juve?

Maurizio Pistocchi ha scritto: “Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juve avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione”. Infatti da parecchio tempo la quadra bianconera tiene sott’occhio l’allenatore della Lazio, soprattutto per il suo rendimento sempre in crescita.

Simone Inzaghi, tutt’ora allenatore della Lazio, ha fatto avanzare la squadra anno dopo anno. Subentrato nel 2016, ha ottenuto la vittoria di due Supercoppe Italiane nel 2017 e 2019, strappando anche la Coppa Italia all’Atalanta lo scorso anno.





Nella stagione corrente genera preoccupazione nelle squadre rivali per l’abilità con cui ha condotto la Lazio alla battaglia per lo scudetto.

Infatti, dopo 23 giornate, la squadra si trova al terzo posto con un solo punto di distacco da Inter e Juventus.

Rispetto agli anni scorsi nei quali la Lazio si posizionò quita nel 2018 e ottava nel 2019, Inzaghi supera squadre fino a poco prima apparentemente inarrivabili. È proprio questo successo che ha creato interesse nella squadra di Torino, vedendo in lui il possibile futuro successore di Sarri.