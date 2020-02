Endorsement di Sebino Nela a Giorgia Meloni: l'ex calciatore ha dichiarato di ritenerla una donna in gamba e di votare per lei.

Dopo aver affrontato l’argomento relativo al tumore contro cui combatte da anni, l’ex calciatore Sebino Nela si è lasciato andare ad esternazioni riguardanti le sue posizioni politiche dicendosi un convinto sostenitore di Giorgia Meloni.

Sebino Nela su Giorgia Meloni

In primis ha affermato di essere un democratico di destra e di amare tutto ciò che è Patria, tradizione, ordine e disciplina. Parole che rappresentano le fondamenta di Fratelli d’Italia che infatti ha detto essere il suo partito di riferimento. “La vita è disordine e caos e proprio per questo c’è bisogno di regole”, ha spiegato.

Ha poi speso delle parole in favore di Giorgia Meloni, una donna che stima in quanto tale e in quanto politica. “La trovo una bella persona. Ha portato il suo partito dall’uno per cento a quasi il dieci”, ha aggiunto.

Il riferimento è agli ultimi sondaggi che quotano la forza politica intorno alla doppia cifra.

Immediata la replica e il ringraziamento della leader chiamata in causa, che ha così scritto sui propri canali social: “Grazie a Sebino Nela per le belle parole che mi ha dedicato nella sua intervista al Corriere dello Sport. Da tifosa romanista non posso che essere orgogliosa dei complimenti di questo grande campione italiano. Forza Sebino, siamo tutti con te nella tua battaglia”.





Non molto tempo prima anche un altro sportivo di primo piano si era schierato politicamente, ovvero Sinisa Mihajlovic. In occasione delle elezioni regionali dell’Emilia Romagna, tenutesi il 26 gennaio 2020, aveva dichiarato di tifare per Lucia Borgonzoni e per la Lega in particolare.