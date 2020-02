Rowan Baxter è morto dopo essere rimasto intrappolato nella sua macchina in fiamme: ancora da chiarire le dinamiche della vicenda.

A meno di un mese dalla scomparsa di Kobe Bryant, la star degli All Blacks Rowan Baxter è morto in un incendio che ha coinvolto la sua auto. La tragedia è avvenuta nella mattinata mercoledì 19 febbraio a Brisbane in Australia. Secondo quanto riportato dalle agenzia di stampa, la sua auto si è incendiata e non ha lasciato scampo al rugbista ed ai suoi tre figli che viaggiavano con il padre. L’allarme è stato dato dai residenti che, dopo aver notato l’incendio, hanno subito chiamato i soccorsi. Nella vettura era presente anche una donna, che fortunatamente si è salvata, anche se le sue condizioni sono molto gravi. Rowan Baxter era una vera e propria stella del rugby e aveva militato anche tra i New Zeland Warriors.





Rowan Baxter morto

La dinamica dell’incidente ancora non è chiara e gli inquirenti stanno indagando su quali siano state le precise cause che hanno fatto incendiare l’auto del rugbista, causando la sua morte e quella dei tre figli.

A rendere ancora più torbida la dinamica è la difficile situazione sentimentale di Rowan Baxter: il rugbista era separato con la moglie, e stava vivendo una brutta lotta legale per ottenere la custodia dei tre figli Laianah, Aaliyah e Trey. Questa circostanza ha assunto molta rilevanza a seguito si alcune dichiarazioni rilasciate da un ispettore australiano. L’agente sostiene che un testimone avrebbe visto una donna uscire dalla macchina e che Rowan Baxter le avrebbe rovesciato della benzina addosso. L’uomo non ha però specificato se si trattasse della moglie, ma si è riferito ad una generica donna.