Roger Federer si opera. Un'intervento d'urgenza mette in standby la carriera del tennista più famoso del mondo. Ad annunciarlo lui stesso sul suo profilo social Twitter.

Roger Federer si opera: in fermo tutti gli incontri fino a giugno

Il tennista svizzero, annuncia sui social di essere stato costretto ad un’operazione d’urgenza. Vittima è il suo ginocchio destro, che pare gli dava problemi già da diverso tempo. Ha infatti discusso a lungo della cosa con il tuo team, fin quando ha deciso di sottoporsi all’intervento di chirurgia artroscopica. Roger si dice fiducioso e nonostante il fermo degli incontri fino al mese di giugno, compreso quello di Roland Garros, spera di poter tornare in tempo per Wimbledon. Incerta rimane ancora la sua partecipazione a Tokyo 2020.

Reduce dalla semifinale all’Australian Open, ecco le parole che pubblica: “Il mio ginocchio destro mi ha dato fastidio nell’ultimo periodo. Speravo che il dolore andasse via, ma dopo un esame e una discussione con il mio team, ieri ho deciso di sottopormi a un intervento di chirurgia artroscopica in Svizzera. Dopo la procedura, i medici hanno confermato che era la cosa giusta da fare e sono molto fiduciosi di un pieno recupero. Di conseguenza, sfortunatamente, dovrò saltare i tornei di Dubai, Indian Wells, Bogotà, Miami e gli Open di Francia. Sono grato per il supporto di tutti. Non vedo l’ora di tornare presto a giocare, ci vediamo sull’erba.”