L'emergenza coronavirus dilaga in Nord Italia e il mondo del calcio risponde: rinviate molte partite del weekend 22-23 febbraio .

L’uragano coronavirus investe anche il mondo del calcio: rinviate molte partite. La partita tra Cremonese e Brescia, in previsione nel primo pomeriggio di sabato 22 febbraio, non si giocherà. Lo ha deciso la Lega Serie B, che in un comunicato stampa ha dato accurata spiegazione delle motivazioni: “A causa dell’emergenza sanitaria in seguito a contagi per Coronavirus che sta coinvolgendo il cremonese, che ha portato anche alla chiusura per ordinanza del Sindaco delle scuole di ogni ordine e grado nel comune capoluogo, e d’accordo con le due società, la Lega B rinvia a data da destinarsi la gara di Primavera 2 fra Cremonese e Brescia in programma al centro sportivo Arvedi oggi, sabato 22 febbraio, alle ore 14,30”.

Coronavirus, le partite rinviate

Le misure di emergenza per il coronavirus dilagano anche nel piacentino. La partita di calcio tra Piacenza e Sanbenedettese, in programma per la domenica 23 febbraio, è stata rinviata a data da definirsi.

Misure necessarie in virtù della vicinanza geografica con le zone più colpite da coronavirus in Italia: Codogno, Casalpusterlengo e Castigione d’Adda. L’ordinanza non si limita al mondo del calcio: in questi giorni chiuderanno i battenti anche scuole e impianti sportivi. Annullate inoltre partite di serie D, sempre in programma per il weekend del 22-23 febbraio: non si giocherà Mantova-Fanfulla.

La Lega Dilettanti ha fornito un aggiornamento completo di tutte le partite rinviate a causa del coronavirus. Al momento, sale a 88 il numero complessivo dei match annullati, su un totale di 502 in programma. Altri sport si stanno allineando al calcio per quel che riguarda l’emergenza coronavirus, tra questi il basket, il volley e l’hockey. Per quanto riguarda il basket, la Fip ha comunicato in una nota: “Si porta a conoscenza delle società interessate quanto segue.

Società aventi sede nei comuni interessati (Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d’Adda). Vengono rinviate d’ufficio tutte le gare in calendario sino a domenica 23 febbraio”.