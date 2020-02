Dramma Mamba: in campo mentre la nipotina muore sugli spalti

Dramma per Streli Mamba. Mentre l'attaccante era in campo contro il Bayern Monaco, la sua nipotina è venuta a mancare sugli spalti.

Dramma per Streli Mamba, attaccante del Paderborn (squadra del campionato di calcio tedesco). Mentre l’attaccante era in campo contro il Bayern Monaco, la sua nipotina è venuta a mancare sugli spalti. Società e tifosi ora si sono stretti intorno al calciatore e alla famiglia.

Dramma Mamba, nipotina muore sugli spalti

Dal sogno più bello all’incubo senza fine. Sabato 22 febbraio sarebbe dovuto essere il giorno più bello del mondo per Streli Mamba, 25enne attaccante del Paderborn (neopromossa della Bundesliga) che è sceso in campo contro la corazzata Bayern Monaco, ma quello che è successo nei 90′ non ha avuto più importanza.

Mentre Mamba lottava in campo contro i pluridetentori del titolo tedesco, sugli spalti la sua nipotina di soli 14 mesi ha avuto un collasso. La rianimazione però si è rivelata inutile, così come il trasporto d’urgenza in ospedale, dove ormai i medici avevano già dichiarato la sua scomparsa prematura.

Solidarietà

Non appena giunta la terribile notizia, il club tedesco ha voluto pubblicare un comunicato ufficiale sul suo canale, mostrando tanta solidarietà per il suo giocatore e la suafamiglia, invitando i media al rispetto: “La bambina era la nipote del nostro Mamba.

Tutto il club è profondamente sconvolto e si stringe intorno alla famiglia colpita da questa tragedia. Preghiamo altresì di rispettare la sfera privata di Mamba. Non commenteremo questo episodio, esattamente come non lo farà la famiglia”. Anche il Bayern Monaco, al termine della partita, ha voluto fare le condoglianze a Mamba e ai suoi cari.