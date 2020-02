Niente rimborsi per i tifosi bianconeri con un biglietto per Juve-Inter, che si giocherà a porte chiuse per il coronavirus: è polemica.

La diffusione del coronavirus nel nord Italia causerà la disputa del match Juve-Inter a porte chiuse, vale a dire senza pubblico che possa facilitare il diffondersi dell’infezione: Juventus Fc è però risultato l’unico titolo del listino principale con una perdita a doppia cifra e, come stabilito nella sua policy, non ha previsto rimborsi.

Coronavirus: rimborsi della Juve

La decisione è stata molto discussa e finita nel mirino dell’Antitrust, che ritiene questa e altre clausole della policy troppo vessatorie. Per quanto riguarda la cifra incassata, si può tenere conto dell’ultimo match Juventus-Inter giocato allo Stadium. Questo fece registrare 41.495 spettatori per un incasso pari a 3.163.509,00 euro. Non essendoci tifosi, per questa volta verranno a mancare i ricavi extra dettati dagli ingressi al museo, dagli gli acquisti agli store e dalle consumazioni in bar e ristoranti.

Togliendo questi ultimi, si potrebbe arrivare ad una somma compresa tra uno e due milioni.

Per quanto riguarda il Milan, la società riuscirà invece a garantire un rimborso a tutti i suoi tifosi per il match con il Genoa. Allo stesso modo farà l’Inter per la sfida al Ludogorets. Oltre a queste due squadre, dovrebbe ricevere indietro il prezzo pagato per il biglietto anche tutto il pubblico che avrebbe voluto vedere Parma-Spal. Quanto invece ai tifosi del Sassuolo, che giocherà contro il Brescia a porte blindate, soltanto gli abbonati potranno ricevere rimborso.

“Nell’ambiente si percepisce preoccupazione del danno di immagine che può provocare il mancato rimborso degli spettatori, soprattutto se dovesse scatenare polemiche“, si insinua in relazione a Juve-Inter.