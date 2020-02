Lutto nel mondo dello sport è morto l'ex campione di nuoto Mario Occhiello

È morto all’età di 73 anni Mario Occhiello. Era una delle bandiere dello sport di Posillipo campione di nuoto e pallanuoto. A comunicarlo attraverso una nota il circolo: “Ci ha lasciato una bandiera dello sport posillipino. Oltre ad essere stato un ottimo atleta (campione di nuoto, pallanuoto e salvamento), Mario Occhiello è stato un grandissimo amante del nostro sodalizio“.

Morto Mario Occhiello

Lutto nel mondo dello sport, si è spento Mario Occhiello padre di Giampiero e Mauro, l’attuale allenatore dell’Acquachiara. Nella sua carriera Mario aveva giocato nel Posillipo e nella squadra dei Carabinieri. “Il presidente Semeraro, il Consiglio Direttivo, tutte le sezioni sportive e l’intero sodalizio, si uniscono al dolore della famiglia” concludono nella nota.

Dopo aver smesso di giocare, Mario Occhiello è stato tecnico del settore giovanile e dirigente del circolo napoletano.

Nella sua vita è stato campione del mondo di salvamento nel trasporto manichino e campione italiano dei 200 farfalla. Ai tanti messaggi di cordoglio si è aggiunta anche la Federazione Italiana Nuoto: “Il Comitato Regionale Campano – scrivono in una nota rilanciata su Internet – con il presidente, Paolo Trapanese, il Consiglio Direttivo ed i collaboratori tutti sono vicini alla famiglia Occhiello ed esprimono sentite condoglianze”.

I funerali si sono svolti il 26 febbraio 2020 alle ore 15 presso la chiesa Santa Maria del Buon Consiglio in via Posillipo 257. Su Facebook il pallanuotista Andrea Scotti Galletta ha scritto: “Ciao Mario sei stato il primo allenatore ad accogliermi al Posillipo e ad insegnarmi i veri valori del circolo e dello sport… a farmi sentire in famiglia e a mio agio… il tuo buonumore era contagioso, le tue battute, i tuoi soprannomi, le mille risate, gli scherzi e le cazziate… Da quando alleno porto con me un pezzo anche di te…”.