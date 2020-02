Europa League: la Roma pareggia col Gent ma passa agli ottavi

Malgrado sia stata fermata sul pareggio dal Gent, la Roma riesce lo stesso a passare il turno di Europa League prenotando gli ottavi di finale.

Nonostante un pareggio per 1 a 1 con i belgi del Gent, la Roma riesce ugualmente a passare agli ottavi di finale di Europa League grazie ad un gol di Justin Kluivert, che al 29esimo del primo tempo ha dato le giuste speranze ai giallorossi per chiudere la partita in sostanziale equilibrio. Pochi minuti prima infatti, un controbalzo di sinistro in area messo a segno da Jonathan David aveva per un attimo impensierito gli uomini di Paulo Fonseca. Con il pareggio del 27 febbraio la Roma raggiunge quindi un punteggio complessivo di 2 a 1 che le permette di passare i sedicesimi di finale.