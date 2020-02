In un San Siro vuoto per il coronavirus, l'Inter supera agevolmente il Ludogorets e grazie a Lukaku passa agli ottavi di finale di Europa League.

Nella cornice di un San Siro privo di spettatori a causa dell’emergenza coronavirus che ha colpito la Lombardia, l’Inter sconfigge il Ludogorets per 2 a 1 e trova così il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Gli uomini di Antonio Conte, forti del 2 a 0 dell’andata, non si lasciano impensierire dal gol di Cauly al 26esimo del primo tempo e in pochi minuti riagguantano il pareggio con Cristiano Biraghi al 31esimo. Sarà poi Romelu Lukaku a segnare il gol della vittoria nel recupero del primo tempo; un colpo di testa carambolato che mette la parola fine a questi sedicesimi di finale.