Coronavirus, si avvicina Juventus Inter: annullata la conferenza di Antonio Conte prima della super sfida: il match verrà giocato a porte chiuse.

Dopo l’annuncio da parte della Lega Serie A di far giocare a porte chiuse Juventus Inter, salta anche la conferenza stampa di Antonio Conte prevista per la vigilia del big match. Continuano, dunque, gli effetti dell’emergenza Covid-19, che sta avendo pesanti ripercussioni anche nel mondo dello sport.

Juventus Inter: conferenza stampa annullata

È stata annullata la conferenza di Antonio Conte a poche ore dall’attesissima sfida Juventus-Inter, così come accaduto per Stefano Pioli in occasione della presentazione della sfida contro il Genoa a San Siro. Gli effetti del Covid-19 stanno avendo ripercussioni pesantissime anche nel mondo dello sport, continuando a condizionare numerose manifestazioni calcistiche.

Sia Milan che Inter giocheranno senza i tifosi, così come divulgato da una nota della Lega Serie A. Entrambe le squadre hanno preso tale decisione a seguito delle misure adottate nei giorni scorsi dal Governo.

San Siro resterà così chiuso ai tifosi per la seconda volta nel giro di pochi giorni, così come accaduto nella sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets nella serata di giovedì 27 febbraio.





Juventus Inter senza spettatori

Juve-Inter verrà giocata senza il calore degli spettatori dello Stadium. Già precedentemente il Milan, attraverso un comunicato, aveva reso note le modalità di rimborso dei biglietti acquistati per la partita, informando che anche gli abbonati avranno diritto al riaccredito. Procedura già attuata dai nerazzurri nella partita contro il Ludogorets. Sempre l’Inter attende di sapere la data del recupero della sfida contro la Sampdoria – la quale doveva tenersi domenica 23 febbraio – e posticipata a data da destinarsi, sempre in seguito ai recenti provvedimenti del Governo contro il Covid-19.