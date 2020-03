Spadafora propone di rinviare le semifinali di Coppa Italia

Il ministro dello sport Spadafora avanza la proposta di recuperare le partite mercoledì 4 marzo e di spostare la data delle semifinali di Coppa Italia.

Nel pieno dell’emergenza coronavirus, spunta l’ipotesi del ministro dello sport Spadafora di recuperare la partita di Juventus – Inter nella giornata di mercoledì 4 marzo, insieme a tutte le altre partite rinviate a causa dell’emergenza sanitaria. Spadafora fa sapere, in una nota all’ansa, che: “Un’ipotesi che la Lega di Serie A potrebbe valutare è quella di rinviare la Coppa Italia di questa settimana e recuperare subito le partite saltate oggi. Spetta a loro capire come tutelare al meglio la regolarità del campionato”.

Il ministro dello sport avanza la proposta di giocare durante la successiva settimanale cinque gare di questo turno rinviate, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juve-Inter e di posticipare le due semifinali di ritorno di Coppa Italia. Spadafora ha aggiunto in un intervento a Domenica In che: “Il mondo dello sport non faccia ricadere sul governo quelle che sono le proprie responsabilità.

In questi giorni non sono stati tutti d’accordo e molti speculano dicendo che sono decisioni del governo. Invece vorrei ricordare che il mondo dello sport è assolutamente autonomo”

L'idea di un possibile slittamento delle semifinali di Coppa Italia era già stata avanzata anche nelle ore precedenti dal Napoli, il quale si è trovato coinvolto in vista della sfida di ritorno con l'Inter , in agenda per giovedì 5 marzo.