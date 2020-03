Cristiano Ronald ha assistito a Real Madrid-Barcellona: secondo un amico e giornalista, CR7 vorrebbe tornare al real Madrid.

Moltissimi tifosi non hanno potuto non notare la presenza di CR7 al Bernabeu per assistere a Real Madrid-Barcellona, finita per 2-0. In particolare, l’amico di Ronaldo, il giornalista Edu Aguirre, avrebbe ipotizzato: “Sono sicuro che Cristiano abbia sentito la voglia di tornare a Madrid”. Secondo Aguirre, infatti, Ronaldo è “madridista” e ha grande nostalgia dell’ex squadra.





CR7 vuole tornare al Real Madrid

“CR7 sente la voglia di tornare al Real Madrid, anche se ora è concentrato sulla Juve”, così ha ipotizzato l’amico e giornalista Edu Aguirre. La presenza di Cristiano Ronaldo alla partita del Real contro il Barcellona, giocata al Bernabeu domenica 1 marzo, non è passata inosservata da tifosi e giornalisti. Il giocatore ha approfittato del rinvio del Derby d’Italia fra Juventus e Inter per andare a vedere i vecchi compagni.

Vinicius, infatti, ha dichiarato: “Ronaldo è venuto nel nostro spogliatoio durante l’intervallo per caricarci e darci sostegno, è per questo che dopo il gol ho festeggiato come lui. Si tratta di un vincente, sia in campo che fuori“.

“So per certo che Cristiano Ronaldo ha sentito la voglia di tornare al Real Madrid – ha detto invece il giornalista Aguirre -. Ha sentito l’affetto di tutto il tifo madridista tenendo al Bernabeu e questo l’ha emozionato. Ora è completamente concentrato sulla Juventus, ma nel calcio non si può mai dire mai. Non so cosa accadrà nel futuro, nessuno può saperlo”.

Infatti, il clima era frizzante fuori dallo stadio già un’ora prima che arrivasse Ronaldo: “Erano tutti impazziti perché sapevano che sarebbe andato”, ha raccontato Aguirre.

“Per un momento incredibilmente la partita è passata in secondo piano. E lui ha avvertito l’affetto, Cristiano è madridista. Per questo sono sicuro che ha sentito questa voglia”.