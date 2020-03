Serie A, partite rinviate: le ipotesi per il recupero

Calcio travolto dall'emergenza coronavirus: la Serie A cerca un'opzione valida per il recupero delle partite rinviate.

Ha bloccato anche il mondo del calcio l’emergenza coronavirus, costringendo la Serie A a fare i conti con partite rinviate, ipotesi di recupero e proteste dei tifosi. La priorità ora è evitare ulteriori rinvii che rischierebbero di far saltare la stagione.

Serie A, partite rinviate e ipotesi recupero

Anche il mondo del calcio è in ginocchio a causa del coronavirus. Dopo il rinvio delle partite della ventiseiesima giornata di Serie A la Lega Calcio sta cercando una soluzione salva campionato. Due le ipotesi sul tavolo.

La prima sarebbe quella di far slittare una giornata di campionato. Significherebbe recuperare le sei partite saltate – tra cui la gara scudetto Juve-Inter – verrebbero recuperate tra sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 marzo. Il big match tra Juve e Inter così si potrebbe giocare a porte aperte, salvaguardando i 5 milioni d’incasso della Juve e l’immagine del Paese all’estero.

La ventisettesima giornata a questo punto slitterebbe al 13 maggio (con il conseguente spostamento della finale di Coppa Italia al 20 maggio a San Siro), così da salvare la consequenzialità delle giornale. Favorevole a questa prima ipotesi è l’Inter, che avrebbe un calendario di maggio meno pesante.

La seconda ipotesi non convince tante squadre di Serie A, ma resta per ora valida. Questa prevederebbe lo slittamento della giornata di campionato persa – la ventiseiesima – al 13 maggio, e l’organizzazione della prossima giornata di campionato seguendo il decreto governativo. Le partite si giocherebbero quindi sabato e domenica a porte aperte solo dove è possibile, e le altre sarebbero posticipate a lunedì.





Le proteste dell’Inter: “Calciopoli”

Con l’emergenza coronavirus e il conseguente rinvio dei match in programma, ci sono stati alcuni malcontenti tra le squadre di Serie A.

Prima tra tutte l’Inter, in protesta per il rinvio del big match contro la Juve. Per gli interisti la Lega Calcio avrebbe avuto un atteggiamento pro-Juve nel gestire i rinvii delle partite. I tifosi hanno protestato con striscioni sotto la sede della Lega di Serie A, sui quali si legge: “Calciopoli.. ci risiamo” e “Rispetto per il calcio, rispetto per i tifosi”.